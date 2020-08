Indianapolis 500: trionfa Sato (Di lunedì 24 agosto 2020) La Indianapolis 500 2020 parla giapponese, un’altra volta. Takuma Sato vince per la seconda volta in carriera la gara delle gare, la corsa che vale un campionato. Seconda vittoria anche per il suo team owner, Bobby Rahal, già trionfatore nel 2004 con Buddy Rice. Rahal ha vinto anche da pilota, nell’ormai lontano 1986. Sato beffa Scott Dixon, il quale ha dominato l’intero pomeriggio con 111 giri in testa. Il termine beffa è quello corretto, perché Scott non ha spinto troppo per superare il rivale. Era convinto che sarebbe rimasto a secco! La giornata trionfale del team Rahal si completa con il terzo posto di Graham Rahal, figlio di Bobby, e pilota di punta del team. Rahal jr precede un ottimo Santino Ferrucci e Josef Newgarden, che salva la giornata ad un ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySportF1 : .@TakumaSatoRacer ha vinto la sua seconda #Indy500 in 4 anni: @alo_oficial 21° #SkyMotori - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #TakumaSato è il re della 500 miglia di #Indianapolis: bis per il nipponico. L'ex pilota di Formula 1 conquista per la… - periodicodaily : Indianapolis 500 2020: trionfa Sato #indianapolis500 - P300it : Indycar | Indianapolis 500 2020: La cronaca e le classifiche - OA_Sport : 500 Miglia Indianapolis 2020, Fernando Alonso: “Ho avuto un problema alla frizione. La fortuna non è stata dalla no… -