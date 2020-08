Incontro tra Italia ed Egitto, ma niente verità per Giulio o accordi giudiziari (Di lunedì 24 agosto 2020) Nei canali istituzionali Italiani non c'è traccia della telefonata che c'è stata tra il ministero degli affari esteri della dittatura egiziana e quello Italiano. Nei siti istituzionali egiziani si legge che il ministro degli Esteri Sameh Shoukry ha discusso, durante una telefonata mercoledì 19/8/2020 con il suo omologo Italiano Luigi Di Maio, dei legami bilaterali e di una serie di questioni regionali di reciproco interesse, compresa la situazione in Libia. Il portavoce del (...) - Tribuna Libera / Egitto, Luigi Di Maio, Giulio Regeni Leggi su feedproxy.google

petergomezblog : #Coronavirus, nuovo incontro tra Governo e Regioni sui locali notturni: si va verso la chiusura in tutta Italia. Fo… - angelomangiante : Nessun incontro previsto a Londra tra #Fienga e #Paratici. @SkySport - IlContiAndrea : Dopo #Ferragosto tutti magicamente anti #Covid_19 e #discoteche E che caso! - rosatoeu : Michele Serra: 'Conte è troppo...Conte. Dopo il triplete la quaresima ci stava, ma ora non esageriamo'. In attesa d… - emanuelecantar2 : RT @Quantum_gnosis_: Incontro tra #NicolaFeruglio (A.T.M.) e #MarioGualmes (Ionko #Mapuche) 25.09.16 -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro tra IL CONFRONTO Lo sport a Procida, incontro tra i candidati a sindaco Il Golfo 24 Allegri Inter, i nerazzurri devono fare i conti con una nuova pretendente?

Allegri sembra essere il nome forte in casa Inter in caso di rottura definitiva con Antonio Conte. Decisivo sarà l'incontro di domani Allegri sembra essere il nome forte in casa Inter in caso di rottu ...

La buona educazione: il libro a più voci sulla Costituzione

Lo statuto spiegato ai giovinetti: operetta in dialogo già introdotta nei conservatorj per la puerizia in Milano. Si intitolava così, nel lontano 1863, un prezioso libretto, fatto di domande e rispost ...

Allegri sembra essere il nome forte in casa Inter in caso di rottura definitiva con Antonio Conte. Decisivo sarà l'incontro di domani Allegri sembra essere il nome forte in casa Inter in caso di rottu ...Lo statuto spiegato ai giovinetti: operetta in dialogo già introdotta nei conservatorj per la puerizia in Milano. Si intitolava così, nel lontano 1863, un prezioso libretto, fatto di domande e rispost ...