In Liguria 1.372 positivi, l’infettivologo Bassetti: «Estendere agli studenti il vaccino antinfluenzale» (Di lunedì 24 agosto 2020) «Altrimenti al primo colpo di tosse il sistema salterà non per Covid ma per problemi molto minori» Leggi su ilsecoloxix

Clodia78607804 : RT @mignoloeprof: 'Noi abbiamo bisogno del distanziamento, del lavaggio delle mani, del vaccinarsi contro l'influenza e lo pneumococco, del… - Gianna17 : RT @mignoloeprof: 'Noi abbiamo bisogno del distanziamento, del lavaggio delle mani, del vaccinarsi contro l'influenza e lo pneumococco, del… - Luisa07089301 : RT @GenovaOnline: In Liguria 1.372 positivi, l’infettivologo Bassetti: «Estendere agli studenti il vaccino antinfluenzale» - mignoloeprof : 'Noi abbiamo bisogno del distanziamento, del lavaggio delle mani, del vaccinarsi contro l'influenza e lo pneumococc… - GenovaOnline : In Liguria 1.372 positivi, l’infettivologo Bassetti: «Estendere agli studenti il vaccino antinfluenzale»… -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria 372 In Liguria 1.372 positivi, l’infettivologo Bassetti: «Estendere agli studenti il vaccino antinfluenzale» Il Secolo XIX In Liguria 1.372 positivi, l'infettivologo Bassetti: Estendere agli studenti il vaccino antinfluenzale» - genova

Cronaca - Il timore è concentrato sulle prossime settimane e, in particolare, sull'autunno. Secondo l'infettivologo Matteo Bassetti la vaccinazione anti-influenza sarà uno strumento chiave per contrib ...

Coronavirus: ospedalizzati stabili in Liguria, calano le sorveglianze attive (-112)

Sono 28 i nuovi casi giornalieri di positività al Sars-CoV2 in Liguria, dove rimangono stabili nelle ultime ventiquattr'ore gli ospedalizzati nelle strutture delle cinque Asl (19). Il totale degli att ...

Cronaca - Il timore è concentrato sulle prossime settimane e, in particolare, sull'autunno. Secondo l'infettivologo Matteo Bassetti la vaccinazione anti-influenza sarà uno strumento chiave per contrib ...Sono 28 i nuovi casi giornalieri di positività al Sars-CoV2 in Liguria, dove rimangono stabili nelle ultime ventiquattr'ore gli ospedalizzati nelle strutture delle cinque Asl (19). Il totale degli att ...