In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Agosto: “Crescita esponenziale”- L’infettivologo Mastroianni: “Settimana decisiva: rischiamo 4mila casi” (Di martedì 25 agosto 2020) L’intervista – Claudio Mastroianni Policlinico Umberto I “Settimana cruciale: da mille a 4mila casi basta poco” Ieri sono stati 953. Domenica 1.210. Sabato 1.071, venerdì 947. I nuovi casi di Covid-19 viaggiano da giorni attorno a quota mille. Claudio Mastroianni, direttore delle Malattie Infettive del Policlinico Umberto I e ordinario alla Sapienza, è preoccupato? Dobbiamo stare in allerta. Questa settimana sarà cruciale. Quello che ci ha riportato a quota mille casi … di Marco Pasciuti Arrendetevi di Marco Travaglio Ricordate lo scandalo dei 5 deputati e dei 2mila amministratori comunali e regionali che hanno chiesto, e in gran parte ottenuto, il bonus da 600/1.000 euro per partite Iva in difficoltà? L’ha svelato Repubblica il 9 Agosto. L’11 ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Agosto: Il Covid non si ferma più. Oggi primi test sul vaccino - fattoquotidiano : IL COVID NON SI FERMA La curva epidemica dell’Italia ha spiccato un nuovo balzo verso l’alto. Oggi parte la sperim… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Il Covid non si ferma più. Oggi i primi test sul vaccino continua qui:… - MatteoMarchini5 : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Agosto: “Crescita esponenziale”- L’infettivologo Mastroianni: “Settimana dec… - CronacheLaiche : RT @leofilippi: Dopo Berlusconi e Renzi, c'è chi riprova a manomettere la Costituzione per tagliare la democrazia. Fermarli anche stavolta… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Agosto: Il Covid non si ferma più. Oggi primi test sul vaccino Il Fatto Quotidiano Liana, 100 anni: la nonna anti-Covid supera l’infezione e il femore rotto

«Per i miei gusti è un po’ amarognolo, ma lo desideravo tanto un bel caffè». Sembra una ragazzina mentre conversa con l’infermiera che le ha portato il caffè appena fatto con la cialda, ma Liana Sarde ...

La Luna di Fellini e Leopardi: il focus nell’App de «la Lettura»

Nel supplemento in edicola e App due pagine su Passaggi festival, al via il 26 agosto a Fano. Nell’extra digitale lo spettacolo che mette in scena il «dialogo» tra i due geni ...

«Per i miei gusti è un po’ amarognolo, ma lo desideravo tanto un bel caffè». Sembra una ragazzina mentre conversa con l’infermiera che le ha portato il caffè appena fatto con la cialda, ma Liana Sarde ...Nel supplemento in edicola e App due pagine su Passaggi festival, al via il 26 agosto a Fano. Nell’extra digitale lo spettacolo che mette in scena il «dialogo» tra i due geni ...