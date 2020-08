Immigrazione, Musumeci “nessuna guerra tra le istituzioni” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Il governo centrale la smetta di mostrare i muscoli e faccia il proprio dovere, che finora non ha fatto del tutto. Ho il dovere di tutelare la salute della gente che sta sull’isola”. Lo ha detto il presidente della regione Siciliana Nello Musumeci, a Catania, per illustrare l’ordinanza di sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza dell’isola. fag/vbo/r <div>Immigrazione, Musumeci “nessuna guerra tra le istituzioni”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ognuno ha le proprie competenze, si tratta solo di farle valere: così Nello Musumeci esclude l'ipotesi di uno scontro istituzionale tra lo Stato e la Sicilia. Ma la tensione tra le parti è evidente: n ...

Musumeci "Migranti via da Sicilia", Viminale "Competenza è nazionale"

PALERMO - ’’Entro la mezzanotte del 24 agosto tutti i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti o ricollocati in altre strutture fuori ...

