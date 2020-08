Immigrati, Lerner contro Musumeci: “Fascista”. E il governatore risponde così (Di lunedì 24 agosto 2020) Roma, 24 ago – Gad Lerner attacca il governatore siciliano Nello Musumeci per l’ordinanza con cui dispone la chiusura di tutti gli hotspot e i centri accoglienza e chiede al governo giallofucsia di liberare l’isola dai clandestini, spesso positivi al coronavirus, che da giorni sbarcano a centinaia a Lampedusa e sulle coste siciliane. Il giornalista più radical-chic d’Italia (che italiano lo è di adozione) accusa Musumeci di essere un fascista che agisce da tale senza però il coraggio di dichiararsi tale, come faceva in passato. Pronta la replica del presidente della Regione siciliana, che a sua volta accusa Lerner di essere un razzista. L’attacco del “comunista con il Rolex” “Una volta se non altro, Nello Musumeci ... Leggi su ilprimatonazionale

