Immediate, il nuovo acceleratore d’impresa dedicato a media ed entertainment (Di lunedì 24 agosto 2020) La strada verso il futuro della comunicazione, dell’intrattenimento e della gamification è destinata a procedere su due binari paralleli e complementari. Da un lato, quello dello sviluppo di nuove piattaforme di fruizione dei contenuti, capaci di sfruttare al meglio le possibilità fornite dalla rete per proporre contenuti. Dall’altro, quello della tecnologia stessa, la cui evoluzione – tra 5G, intelligenza artificiale e realtà virtuale – sarà il cuore pulsante delle iniziative di domani, tanto sul fronte business tanto sul fronte dei consumi. Ed è proprio con questa duplice attenzione che Rs Productions e Rolling Stone, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center – società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata alla frontiera dell’innovazione –, hanno deciso di lanciare ... Leggi su wired

