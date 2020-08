Ilary Blasi nera dopo la copertina di Gente con il lato b di Chanel in primo piano (Di lunedì 24 agosto 2020) Ilary Blasi e Francesco Totti non hanno proprio gradito la copertina della rivista Gente di questa settimana. La loro reazione sui social è arrivata con qualche giorno di ritardo rispetto all’uscita del giornale ma alla fine, i genitori di Chanel, hanno deciso di manifestare il loro disappunto su quello che è accaduto, via social. Ma che cosa è successo? Sulla cover della rivista Gente di questa settimana è stata pubblicata una foto che ritrae Francesco Totti al mare insieme a Chanel. Il volto della ragazza, che è ancora minorenne, è stato nascosto, come si usa fare in questi casi. Ma in bella mostra però, è stato messo il suo corpo, in particolare il suo lato b. dopo ... Leggi su ultimenotizieflash

