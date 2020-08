Ilary Blasi furiosa vs il gossip che ha coinvolto la figlia: le parole della showgirl (Di lunedì 24 agosto 2020) Hanno fatto molto discutere le foto piazzate in copertina del magazine Gente della figlia appena tredicenne di Ilary Blasi e Francesco Totti. La scelta di mettere in evidenza il lato B di una giovane ragazza figlia di due vip non è stata da tutti accolta in modo positivo, anche alcuni addetti ai lavori e organi di stampa ne hanno preso le dovute distanze. La reazione di Ilary Blasi e Francesco Totti è stata immediata, i due genitori decisamente infastiditi dalla scelta del direttore di Gente Monica Mosca, hanno manifestato il loro disagio sui social condannando lo scatto e ritenendolo decisamente di cattivo gusto. Ilary ha pubblicato su una storia d’Instagram tutto il suo disappunto, mettendo ben in risalto la mancata ... Leggi su quotidianpost

SirDistruggere : Instagram ufficiale di Ilary Blasi, per quelli 'il servizio fotografico era concordato con i genitori'. - fedesene : Ilary Blasi la tocca piano - _dreamofhope_ : RT @gaiajeanne: Discorso senza senso: i genitori di Ilary Blasi hanno dato il consenso alla pubblicazione di queste foto professionali per… - QuotidianPost : Ilary Blasi furiosa vs il gossip che ha coinvolto la figlia: le parole della showgirl - Oloucity : RT @gaiajeanne: Discorso senza senso: i genitori di Ilary Blasi hanno dato il consenso alla pubblicazione di queste foto professionali per… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi «Nel mio letto voglio solo Lenor»: il backstage della nuova campagna pubblicitaria con Ilary Blasi Vanity Fair Italia Nello Mascia sulla copertina con la figlia di Ilary Blasi: “Che brutto paese il nostro”

«Che brutto paese il nostro». Nello Mascia, drammaturgo che il grande pubblico ha imparato ad apprezzare di recente nel ruolo di Don Aniello in Gomorra – La Serie, commenta la copertina del settimanal ...

Francesco Totti e Ilary Blasi contro “Gente” per la foto del lato B della figlia 13enne

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno attaccato duramente il settimanale “Gente” in seguito all’ultima copertina della rivista di gossip italiana. Come capita spesso nel periodo estivo, “Gente” ha pubbl ...

«Che brutto paese il nostro». Nello Mascia, drammaturgo che il grande pubblico ha imparato ad apprezzare di recente nel ruolo di Don Aniello in Gomorra – La Serie, commenta la copertina del settimanal ...Ilary Blasi e Francesco Totti hanno attaccato duramente il settimanale “Gente” in seguito all’ultima copertina della rivista di gossip italiana. Come capita spesso nel periodo estivo, “Gente” ha pubbl ...