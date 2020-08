Ilary Blasi caccia Totti dal lettone: ma è la nuova campagna di Lenor (Di lunedì 24 agosto 2020) Ilary Blasi manda il celebre marito a dormire sul divano, per godersi da sola il letto matrimoniale: una lite in famiglia dopo il caso della copertina di Gente che ritrae la figlia Chanel? No, anzi: Ilary e Francesco Totti la pensano allo stesso modo sulla vicenda, che li ha fatti arrabbiare. Si tratta invece del nuovo spot di Lenor, che vede proprio la bella showgirl nel ruolo di protagonista. Un calcio al pallone in camera da letto, e la abat-jour và in frantumi: “Hai giocato ancora a calcio in camera! Stanotte dormi sul divano!”. Ma è solo una scusa… A combinare (di proposito) il danno è proprio lei: la bella e irriverente Ilary Blasi, scelta come testimonial dal noto marchio di ammorbidenti di P&G.. Il profumo di ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Totti e Ilary Blasi furiosi per la foto di Chanel: interviene Sonia Bruganelli DiLei Blasi e Totti in difesa della figlia Chanel

