Ilaria D’Amico, l’emozionante saluto a Sky Sport: “È stato un percorso unico che non dimenticherò mai” (Di lunedì 24 agosto 2020) "Mi sono divertita e appassionata in ogni minuto delle mie dirette", inizia così il grande saluto di Ilaria D'Amico a Sky Sport. La nota giornalista e conduttrice Sportiva dice addio al pallone e si appresta ad intraprendere un nuovo cammino professionale sempre a Sky. Dopo la finale di Champions League, il grande ed emozionante ultimo messaggio per i suoi compagni e colleghi oltre che per tutti gli appassionati che l'hanno seguita in questi anni.Ilaria D'Amico: "percorso unico che non dimenticherò mai"caption id="attachment 958471" align="alignnone" width="591" Ilaria D'Amico e Buffon (getty images)/caption"Tutti i traguardi raggiunti sono stati possibili grazie al fatto che a Sky ci sono i migliori compagni di viaggio. Grazie a tutti i ... Leggi su itasportpress

