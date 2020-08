Ilaria D’Amico lascia la tv, il commovente saluto in diretta a Sky: “Sarete sempre con me” (Di lunedì 24 agosto 2020) Con la fine della Champions League, si è conclusa anche la turbolenta stagione calcistica 2019/20, e con essa l’avventura decennale di Ilaria D’Amico come volto, conduttrice e giornalista di punta di Sky Sport. Dopo quindici anni alla guida degli approfondimenti sportivi della rete, volto simbolo di Sky Calcio Show ed icona del giornalismo sportivo italiano, la conduttrice ha infatti scelto di appendere il microfono al chiodo; pur restando a Sky con un ruolo dirigenziale, la televisione sembra ormai appartenere al passato. In un commovente monologo di dieci minuti, la compagna di Gigi Buffon ha salutato i colleghi e il suo pubblico, tirando il bilancio di questi anni. Il monologo di addio di Ilaria D’Amico, ai saluti da Sky Sport dopo quindici anni come giornalista di punta e conduttrice per la rete ... Leggi su velvetgossip

SkySport : Ilaria D'Amico, il saluto a Sky Sport. VIDEO - RomaFregnona : Ilaria D'Amico saluta il calcio: 'Sono stati anni incredibili'. Dopo Totti, Pirlo, Xavi e Iniesta, un altro doloros… - CarlottaMiller_ : RT @CorSport: Ilaria D'Amico saluta il #calcio: 'Sono stati anni incredibili' ?? - CorSport : Ilaria D'Amico saluta il #calcio: 'Sono stati anni incredibili' ?? - Robertoro80 : Il saluto di Twitter a Ilaria D'Amico -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria D’Amico Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera