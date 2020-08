Il virus torna dalla vacanze: la metà dei nuovi infetti è rietrato dalle ferie (Di lunedì 24 agosto 2020) Anche il coronavirus torna dalle vacanze. Dei 1.210 nuovi casi di ieri, circa la metà sono legati a persone rientrate a casa dopo aver viaggiato. Senz’altro all’estero, magari nei quattro Paesi per i quali il tampone è obbligatorio (Croazia, Grecia, Spagna e Malta), ma anche in Italia, soprattutto in Sardegna ma non solo. Leggi su vanityfair

Entrambe erano in isolamento con i genitori già risultati positivi al Covid-19: ieri sei nuovi casi in tutta la provincia grosseto I contagi non si fermano anche se ieri i risultati dei tamponi effett ...

1.210 nelle ultime 24 ore. L'accordo vicino sui tamponi agli imbarchi dei traghetti da e per la Sardegna. I nuovi contagiati sono giovani e per la maggior parte asintomatici Anche il coronavirus torna ...

