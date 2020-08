Il vescovo: "Il ponte di Genova ricostruito, Amatrice con l'Italia terremotata nel 2016 no" (Di lunedì 24 agosto 2020) 'Stiamo vivendo il presente con il filmato di questi ultimi due anni e mezzo - racconta a globalist.it - C'erano norme per le quali non si sarebbe mai potuto ricostruire. La legge sul terremoto ... Leggi su globalist

Enrc76 : 'Da #Amatrice niente di buono, a parte l'amatriciana, niente di buono visto che tutto l'appennino non ha smosso q… - fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : - infoitinterno : Vescovo Pompili ad Amatrice: 'L'Appennino non ha 'smosso' quanto da solo ha mobilitato il ponte di Genova' - rietin_vetrina : Vescovo Pompili ad Amatrice: L’Appennino non ha “smosso” quanto da solo ha mobilitato il ponte di Genova -