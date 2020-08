«Il vaccino è la mascherina: usarla sempre A scuola? Si offrano quelle di stoffa» (Di lunedì 24 agosto 2020) Fabiano Di Marco, direttore di Pneumologia al Papa Giovanni: «Proteggerà anche contro l’influenza. E a scuola si offrano quelle di stoffa». Leggi su ecodibergamo

Le mascherine vanno indossate obbligatoriamente da tutti dai 12 anni di età in su per contenere il contagio da Coronavirus. È questo quanto previsto dall'Organizzazione mondiale della Sanità che ha ri ...

Dagli Stati Uniti arriva una sonora bocciatura per l’ipotesi di vaccino obbligatorio contro il Covid-19. Konstantín Chumakov, direttore associato dell'Office of Vaccine Research and Review della US Fo ...

