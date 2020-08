Il terremoto nel Centro Italia e la ricostruzione che non può partire: viviamo in una nazione che ha fallito, in tutto (Di lunedì 24 agosto 2020) Tra il 24 agosto 2016 e il gennaio 2017 il Centro Italia è stato involontario protagonista, o vittima, di una serie di terremoti che hanno distrutto interi centri abitati, trasformando piccoli perle collinari in città fantasma. Un dramma immenso. Chi è sopravvissuto, oltre a piangere i propri morti, sta convivendo con le macerie, con la ricostruzione che non parte. Ma c’è chi, molti a dire il vero, non ce la fa a convivere con due milioni e mezzo di tonnellate di macerie da rimuovere. Perché sono tante, e ben poco è stato rimosso. “Se non si rimuovono le macerie non parte la ricostruzione – racconta su RaiTre a PresaDiretta, uno dei tanti sindaci alle prese da anni con la burocrazia -. Ci potrebbero volere 30/40 anni per ricostruire“. E la gente, ... Leggi su meteoweb.eu

