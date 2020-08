Il telefonino rende stupidi. La ricerca: ecco l'effetto sul nostro cervello quando lo usiamo (Di lunedì 24 agosto 2020) Lo smartphone: croce e delizia dell'era contemporanea C'è chi ne esalta la capacità di connettere gli uni con gli altri e chi ne demonizza l'avvento. Sono innumerevoli i "capi d'imputazione" a carico di questi funzionalissimi gingilli, ma uno studio a opera dell'Università del Texas di Austin getta un'ulteriore ombra su di essi: ai telefonini andrebbe ascritto il demerito di instupidirci L'analisi - pubblicata sulla rivista Journal of Association for Consumer Research - si è avvalsa del contributo di 548 volontari di cui è stato indagato il grado di concentrazione e il modo in cui, quest' ultimo, venisse alterato dall'istinto di controllare il cellulare. A inizio esame, tutti i partecipanti sono stati invitati a silenziare il proprio dispositivo, ma ad alcuni di loro è stato permesso di tenere lo smartphone sulla scrivania, a ... Leggi su liberoquotidiano

AnnaGiangiuli : @Annaelegalita @NinaRicci_us Io rispondo solo a mio figlio e mio marito....quando ricordo di accendere il telefonin… -

Ultime Notizie dalla rete : telefonino rende Smartphone sempre in mano Ma quanti rischi per la salute! Italia a Tavola Smartphone, la verità: il telefonino rende stupidi, l'effetto sul cervello quando lo usiamo

Sono innumerevoli i "capi d'imputazione" a carico di questi funzionalissimi gingilli, ma uno studio a opera dell'Università del Texas di Austin getta un'ulteriore ombra su di essi: ai telefonini ...

Campagna elettorale al veleno a Castelfranco, il sindaco: "Il candidato di centrosinistra ha il Covid"

Marcon avrebbe saputo che Sartoretto era contagiato in quanto, in qualità di sindaco, quindi massima autorità per la tutela sanitaria nel suo comune, viene costantemente informato dall’Usl sui nuovi c ...

Sono innumerevoli i "capi d'imputazione" a carico di questi funzionalissimi gingilli, ma uno studio a opera dell'Università del Texas di Austin getta un'ulteriore ombra su di essi: ai telefonini ...Marcon avrebbe saputo che Sartoretto era contagiato in quanto, in qualità di sindaco, quindi massima autorità per la tutela sanitaria nel suo comune, viene costantemente informato dall’Usl sui nuovi c ...