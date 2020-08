Il Segreto: stop alle repliche, da lunedì 31 agosto gli ultimi episodi inediti (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Segreto E’ tempo per Il Segreto di tornare in onda con le restanti puntate inedite dell’ultima stagione. Interrotte lo scorso 20 giugno, per fare spazio alle repliche con protagonisti Pepa (Megan Montaner) e Tristan (Alex Gadea), le vicende ambientate a Puente Viejo verranno trasmesse, in prima tv, sempre su Canale 5, a partire da lunedì 31 agosto 2020 alle 15.30, giocando d’anticipo rispetto al ritorno de Il Paradiso delle Signore, in programma su Rai 1 dal 7 settembre e rafforzando così il daytime in vista dell’arrivo di Pomeriggio 5. Storyline in cui non mancheranno diversi colpi di scena, fino ad arrivare al capitolo 2324, l’ultimo della produzione iberica ideata da Aurora Guerra. L’ultimo episodio trasmesso ... Leggi su davidemaggio

Ultime Notizie dalla rete : Segreto stop Ustica, resta (per altri 8 anni) il segreto di Stato sulla strage La Sicilia Ustica: restano secretati per almeno altri 8 anni i documenti del Sismi

I documenti del Sismi sulla strage di Ustica (81 morti a bordo del Dc-9 Itavia partito da Bologna e diretto a Palermo, precipitato nel Tirreno la sera del 27 giugno 1980 per cause mai del tutto chiarite).

Ustica, resta (per altri 8 anni) il segreto di Stato sulla strage

I documenti del Sismi sulla strage del Dc-9 di Ustica, che il 27 giugno 1980 provocò la morte delle 81 persone a bordo, non saranno resi pubblici, come ci si aspettava dopo che il 2 luglio scorso il Consiglio dei ministri ha deciso di mantenere il segreto di Stato per almeno altri 8 anni.

Ustica, resta (per altri 8 anni) il segreto di Stato sulla strage