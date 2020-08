Il saluto commosso di Ilaria D’Amico a Sky Sport: “Mai sentita sola” (Di lunedì 24 agosto 2020) Ilaria D’Amico addio Sky Sport “Sono stati anni incredibili, da quando eravamo all’inizio, con tante valigie vuote da riempire”. Così Ilaria D’Amico ha voluto salutare Sky Sport (dopo 18 anni) al termine dell’ultima diretta, ieri sera al termine della finale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco (vinta dai tedeschi 1-0). “Non mi sono mai sentita sola in questo percorso. Mi sono divertita, emozionata e appassionata ogni minuto delle mie dirette e questo è stato possibile grazie ai miei compagni di viaggio”, ha detto visibilmente commossa e con un mazzo di rose in mano ricevuto a sorpresa della redazione (“perché resterai la nostra bandiera”). Leggi su tpi

