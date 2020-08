Il ritorno del BlackBerry: uno smartphone 5G con tastiera fisica (Di lunedì 24 agosto 2020) A fine mese scade l’accordo con la cinese Tcl Communication, durato 4 anni. I titolari del marchio hanno stretto un’intesa con la texana OnwardMobility e con Foxconn per il lancio sul mercato di cellulari 5G. E tornerà anche la tastiera fisica Leggi su repubblica

istsupsan : È online il ??di sorveglianza integrata del ?? #covid19. ?? Tra 3 e 16 agosto : ? il 63,8% dei casi trovato con cont… - CarloCalenda : Caro LaSega, non ho mai detto questo. Ho detto che ci sono fascisti come in ogni società e che c’è un problema cult… - capuanogio : Il presidente della #Uefa #Ceferin sulla formula a eliminazione in gara unica di #ChampionsLeague e #EuropaLeague:… - calabreseumbria : RT @repubblica: Il ritorno del BlackBerry: uno smartphone 5G con tastiera fisica - ZioKlint : RT @Covidioti: Credo che per convicerci tutti meglio del ritorno del #Covid la cosa più opportuna da fare sia capovolgere i grafici. È solo… -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno del Il ritorno del BlackBerry: uno smartphone 5G con tastiera fisica La Repubblica Ritorno a scuola, al via oggi i test per bidelli e prof: il 40 per cento sono soggetti a rischio

A partire da oggi, lunedì 24 agosto, il personale scolastico, tra bidelli, amministrativi e professori, potrà sottoporsi ai test sierologici in tutte le regioni italiane in vista del ritorno in aula ...

Celano, la festa dei Santi Martiri ai tempi del Covid

Celano – La tradizionale festa religiosa dei Santi Martiri a Celano, che ricade proprio in questi giorni, si svolgerà quest’anno in maniera diversa a causa dell’emergenza Covid. Lo comunica il Sindac ...

A partire da oggi, lunedì 24 agosto, il personale scolastico, tra bidelli, amministrativi e professori, potrà sottoporsi ai test sierologici in tutte le regioni italiane in vista del ritorno in aula ...Celano – La tradizionale festa religiosa dei Santi Martiri a Celano, che ricade proprio in questi giorni, si svolgerà quest’anno in maniera diversa a causa dell’emergenza Covid. Lo comunica il Sindac ...