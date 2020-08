Il retroscena: Maran ha fatto le sue richieste al Genoa. E aspetta (Di lunedì 24 agosto 2020) Rolando Maran ha incontrato il Genoa e aspetta una risposta. Ha fatto richieste importanti, l’idea gli piace ma vuole garanzie anche dal punto di vista tecnico. Maran è la prima scelta di Preziosi, ma non è stato il primo allenatore ad essere contattato dopo il no dello Spezia per Italiano e le difficoltà a trovare un accordo con D’Aversa. Presto sapremo quale sarà la risposta del Genoa. E se non ci fossero accordi? Sarebbe paradossale se il Genoa tornasse su Davide Nicola dopo aver cercato altri allenatori, ma a questo punto nulla possano escludere. Prima la risposta a Maran. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

