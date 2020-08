IL PROGETTO DEL NUOVO ORDINE MONDIALE ATTRAVERSO UNA PANDEMIA, parola di Jacques Attali ! (Di lunedì 24 agosto 2020) Abbiamo inaugurato una nuova stagione di profeti, da Kissinger passando per Jacques Attali per arrivare a Bill Gates, o questi agenti del Deep State hanno preannunciato i piani dell’elite mondialista per l’instaurazione di un NUOVO ORDINE MONDIALE? Analizziamo insieme chi è veramente Jacques Attali, Figlio di un agiato commerciante di religione ebraica e futuro direttore di gabinetto di Francois Mitterand, poi nominato presidente della londinese, la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Un’eminenza grigia nominata dal presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy nel 2007 alla Commissione per “ La Liberazione della Crescita”. Chiari sono i suoi legami con il mondo dell’alta finanza sovrannazionale e con ... Leggi su databaseitalia

