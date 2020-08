Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi attacca governo e sindacati ma poi chiede un Patto per l’Italia perché “siamo tutti sulla stessa barca” (Di lunedì 24 agosto 2020) Più soldi alle imprese, meno ai dipendenti, libertà di licenziare e via di “riforme strutturali”, richiesta dei prestiti Mes. E’ il succo del Bonomi pensiero consegnato in un’intervista a La Stampa in cui il presidente di Confindustria torna su temi già battuti in questi mesi, a cominciare dall’ennesima denuncia (quasi un’ossessione ormai) di un quel “sentimento anti impresa” che aleggerebbe nel paese e nei palazzi romani. Con questo approccio è ovvio che anche 100 miliardi di euro stanziati con il decreto agosto per il sostegno all’economia diventino “un timido segnale”. O che, a giudizio di Bonomi, il governo in sostanza non stia facendo niente o quasi. Peraltro smentendo così le considerazioni della ... Leggi su ilfattoquotidiano

