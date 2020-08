Il populismo e il mito dell’elettore razionale (Di lunedì 24 agosto 2020) Man mano che si hanno delle convergenze a sinistra – con il patto per le regionali e con il referendum per il taglio dei parlamentari – fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, e a destra con il patto anti-inciucio fra Forza Italia, la Lega e Fratelli d’Italia, diventa pressante chiedersi se sia possibile una fusione fra chi è populista e chi no. L’intesa – come ogni compromesso fra le differenze di cui vive la politica democratica – va, infatti, tenuta distinta dall’accordo strategico che prelude a una qualche fusione – laddove le differenze si dissolvono. Le differenze di interesse e di visione fra i due schieramenti oggi in lizza si possono colmare Partiamo dalla finanza, continuiamo con le diversità, e concludiamo con l’economia. Le differenze, come si vedrà, sono profonde e possono portare ad un ... Leggi su linkiesta

