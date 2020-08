IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di martedì 25 agosto 2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di martedì 25 agosto 2020:Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata martedì 25 agosto 2020Riccardo (Enrico Oetiker) parla al padre del rifiuto di Ludovica (Giulia Arena) riguardo alla sua proposta di riconoscerne il figlio. Nel frattempo Cosimo (Alessandro Cosentini) provoca Ludovica, pensando che la gravidanza sia un bluff, ma lei gli mostra le analisi che confermano che è incinta. Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) deve scegliere il bozzetto di bikini spaziale fra i tre schizzi realizzati da Gabriella (Ilaria Rossi)… Il piccolo Carletto (Dylan Interlenghi) aiuta Rocco (Giancarlo Commare) a imparare i tempi dei verbi. Paola (Elisa ... Leggi su tvsoap

