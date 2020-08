"Il mio intimo preferito". Elisabetta Canalis senza trucco: così a 43 anni, stavolta esagera... | Guarda (Di lunedì 24 agosto 2020) Elisabetta Canalis con il suo “intimo preferito” fa girare la testa ai fan sui social. La showgirl 43enne ha pubblicato uno di quegli scatti sponsorizzati che di certo non passano inosservati: la Canalis è in camera da letto in reggiseno e slip ed è come sempre una bellezza mozzafiato. A catturare l'attenzione non è solo la forma fisica strepitosa che fa pensare che il tempo per lei non passi mai, ma anche un altro dettaglio: Elisabetta è praticamente senza trucco ed è comunque stupenda con quello sguardo magnetico. E infatti in neanche un'ora la Canalis porta a casa decine di migliaia di mi piace, confermandosi una delle celebrità più seguite di questa estate molto ... Leggi su liberoquotidiano

MarioCR05 : @AndreeeeCR @MeetoZ_CR Nel mio intimo c’è @Cilli_cr - gingomma96 : @SimoFerrari22 @Alycienta_44 Nel mio intimo c’è Indy (scusa non c’entra un cazzo e non fa ridere ma, andava fatta) ?????? - AlexBend92 : @ITALO_GANG Il mio sogno scopare un culo in quel modo con intimo femminile - FriulLibar : nel mio intimo c'è Chilly! -No, non credo. - iliwysfyarose : un’uscita con la scuola a napoli “che cazzo entri a fare qui?, sei grassa per mettere l’intimo di vs” , ci rimasi t… -

Ultime Notizie dalla rete : mio intimo Rapino,il mio Bonfiglio Liborio così Forrest,così politico Agenzia ANSA RAPINO, ''IL MIO LIBORIO COSÌ FORREST, COSÌ POLITICO'' SCRITTORE STAR PREMIO JOHN FANTE

PESCARA - "Il mio libro sarebbe piaciuto a Silone e Flaiano, ma anche a John Fante (ma, lo dico sottovoce, anche a Pasolini). Perché sono abruzzesi, non come D'Annunzio o Croce, che a Pescasseroli c'è ...

Rapino,il mio Bonfiglio Liborio così Forrest,così politico

di Germana D'Orazio (ANSA) - PESCARA, 23 AGO -"Il mio libro sarebbe piaciuto a Silone e Flaiano, ma anche a John Fante (ma, lo dico sottovoce, anche a Pasolini). Perché sono abruzzesi, non come D'Annu ...

PESCARA - "Il mio libro sarebbe piaciuto a Silone e Flaiano, ma anche a John Fante (ma, lo dico sottovoce, anche a Pasolini). Perché sono abruzzesi, non come D'Annunzio o Croce, che a Pescasseroli c'è ...di Germana D'Orazio (ANSA) - PESCARA, 23 AGO -"Il mio libro sarebbe piaciuto a Silone e Flaiano, ma anche a John Fante (ma, lo dico sottovoce, anche a Pasolini). Perché sono abruzzesi, non come D'Annu ...