Il look del giorno, la borsa nera per il rientro in ufficio (Di lunedì 24 agosto 2020) In tempi di smart working può sempre capitare l’appuntamento formale di lavoro. Che sia il rientro in ufficio o la riunione per il planning di stagione, in ogni caso il look ha la sua importanza e ancora di più l’accessorio professionale al punto giusto. Come la borsa nera versione shopper da portare a mano firmata Ferragamo, da copiare subito con lo shopping dei saldi. La borsa shopper in pelle nera nella sfilata Ferragamo primavera estate 2020. (foto Getty) La borsa nera perfetta: una maxi shopper L’accessorio giusto scaccia l’ansia del rientro al lavoro, una teoria attualissima soprattutto in tempo di saldi. Uno dei must da segnarsi per il giro di shopping di fine agosto ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : look del Wallis Simpson e quel bagno al lido di Venezia immortalato dai paparazzi Io Donna Montemurlo, il decoro urbano non va in ferie: nuovo look per le panchine di via Montalese

Inoltre, i giorni scorsi ha preso il via il secondo giro dell'attività di diserbo marciapiedi. La società partecipata Alia, contestualmente alla pulizia stradale, effettuerà lo sfalcio della vegetazio ...

Moda capelli estate 2020: tagli e acconciature da Prada a Vuitton

Moda capelli estate 2020: quali sono le nuove tendenze per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli, acconciature e colori? Le passerelle della grande moda mondiale hanno già decretato le nuove tenden ...

