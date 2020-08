Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è stato avvelenato (Di lunedì 24 agosto 2020) (foto: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images)Arriva la conferma: Alexei Navalny, leader dell’opposizione russa, è stato avvelenato. Lo ha annunciato l’ospedale Charité di Berlino dove era stato trasferito dopo il ricovero della scorsa settimana a Omsk, in Siberia, e il forte sospetto di avvelenamento. I medici hanno rivelato che al momento riceve cure per un’intossicazione da inibitori della colinesterasi, neurotossine che alterano la trasmissione del segnale e che possono causare effetti molto gravi sul sistema nervoso. Al momento Navalny resta in coma indotto e, anche se grave, non sembra in pericolo di vita, ma potrebbe rischiare danni nervosi ... Leggi su wired

