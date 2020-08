“Il lato B di mia figlia minorenne”. Ilary Blasi furiosa: il durissimo sfogo (c’entra Chanel) (Di lunedì 24 agosto 2020) Qualche mese fa, Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista alla sua amica e collega Silvia Toffanin. La chiacchierata avvenuta di fronte al pubblico nello studio di Verissimo ha lasciato ancora emergere tutte le qualità della moglie di Francesco Totti. Una conduttrice piena di carisma, una donna dall’irresistibile fascino ed una mamma apprensiva ma severa quanto basta. Come ha affermato la diretta interessata, in casa è lei la prima a tutelare la sua prole e a stargli col fiato sul collo, specialmente su Chanel che sta crescendo a vista d’occhio. Quando si tratta di difendere i suoi figli Ilary Blasi si trasforma in una leonessa ruggente. Qualche ora fa Lady Totti è esplosa in un’ira funesta per colpa di uno dei suoi peggiori nemici: il temibile mondo del ... Leggi su tuttivip

