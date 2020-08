Il dott. Roberto Petrella sul COVID-19: “Piano per ridurre le popolazioni”, ma legge un post senza fonti (Di lunedì 24 agosto 2020) Il nuovo video del dott. Roberto Petrella sul COVID-19 sta facendo un tour considerevole lungo le bacheche dei social, specialmente su Facebook. A questo giro Petrella, che il nostro archivio conosce bene, legge un comunicato che sembrerebbe di vitale importanza per tutti gli italiani e ne chiede la condivisione immediata dal momento che, secondo lui, le informazioni che fornisce non verranno mai diffuse dai media tradizionali. La fonte? Un post complottista e senza fonti che circolava su Facebook Ciò che appare come una verità scottante che dovrebbe risvegliare dal torpore gli italiani, piuttosto, è lo stesso contenuto che i colleghi di Facta News avevano già smentito il 25 maggio 2020. ... Leggi su bufale

