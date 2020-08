Il dolce della tradizione: la ricetta della millefoglie classica napoletana (Di lunedì 24 agosto 2020) . La millefoglie è un classico della pasticceria, e non solo di quella italiana. Com’è noto, si tratta di un dolce fatto da strati di pasta sfoglia alternati a strati di farcia con crema pasticcera. Gli ingredienti Per sei persone sono questi: due rotoli di pasta sfoglia; latte; zucchero a velo. Per la crema pasticcera: mezzo litro di latte; quattro tuorli d’uovo; 120 grammi di zucchero; 60 grammi di farina doppio zero; una bacca di vaniglia; la scorza di un limone. Per guarnire: panna montata; zucchero a velo. La preparazione Si comincia con la crema pasticcera. Montiamo a neve i tuorli con lo zucchero e aggiungiamo la farina setacciata. L’impasto va lavorato fino a che non diventa liscio, compatto e omogeneo. Adesso in un pentolino si versa un po’ di latte e si ammolla la ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : dolce della Lewandowski, notte in dolce compagnia… Della Champions! – FOTO Calcio News 24 Lewandowski, notte in dolce compagnia… Della Champions! – FOTO

Dopo averla accarezzata in passato, Robert Lewandowski è riuscito a raggiungere la tanto ambita Champions League. L’attaccante polacco, per festeggiare, ha passato la notte in dolce compagnia… Della C ...

Finale nazionale del Venus Talent Show e Premio Mastro Sino ad Ortona a Mare un nuovo, grande successo

Ortona – Grande successo di pubblico per la finale nazionale del Venus Talent Show e del Premio Mastro Sino 2020. La kermesse, dedicata ai giovani talenti provenienti da tutta Italia e che si svolge c ...

