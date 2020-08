Il dissenso alla trasfusione per motivi religiosi (Di lunedì 24 agosto 2020) Il dissenso all'emotrasfusione per motivi religiosiIl diritto all'autodeterminazioneIl dissenso informatoCosa deve fare il medicoL'orientamento giurisprudenzialeIl dissenso all'emotrasfusione per motivi religiosiTorna suSe un testimone di Geova nega il consenso all'emotrasfusione, il medico come deve comportarsi?Ipotizziamo che un Testimone di Geova, contrario alle emotrasfusioni, si trovi in condizioni di salute gravissime e la sua vita possa essere salvata esclusivamente per mezzo di una trasfusione di sangue.In tal caso, il medico curante deve rispettare la volontà del Testimone di Geova anche se ciò comporterà la sua morte o deve salvargli la vita sottoponendolo ad un ... Leggi su studiocataldi

