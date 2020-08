“Il Covid oggi non uccide, più pericoloso limitare libertà personali”, polemiche dopo il video del medico candidato del centrodestra al Senato (Di lunedì 24 agosto 2020) “In questi mesi sono stati fatti passi avanti, si tratta di un’influenza, se inquadrato da subito non porta a morte. Esiste, va prevenuto, ma di Covid non si muore“. Sono le parole dette in un video dall’ortopedico sassarese, Carlo Doria, candidato del centrodestra alle suppletive del Senato nel nord Sardegna, e membro della task force per l’epidemia del presidente Christian Solinas, che hanno scatenato subito le polemiche, soprattutto degli avversari di Pd e Movimento 5 stelle. Nel giorno in cui in Italia sono stati registrati 4 decessi, il medico su Facebook, dice che il coronavirus “è la piaga del 2020“, ma, l’allarme non è tanto quello del “dilagare del virus, ma un altro ben più ... Leggi su ilfattoquotidiano

