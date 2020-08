Il Coronavirus 'piega' anche gli uomini di Ferro: Ironman rimandato al 2021 (Di lunedì 24 agosto 2020) La voce era nell'aria già da qualche giorno, ma ora arriva la conferma ufficiale: l'Ironman di Cervia 2020 non si farà Leggi su ravennatoday

ZioKlint : RT @EntropicBazaar: La pillola della 'moralità': chi non si piega al regime viene drogato. (Chi non lo ha ancora capito non lo può capire;… - alesco751 : RT @EntropicBazaar: La pillola della 'moralità': chi non si piega al regime viene drogato. (Chi non lo ha ancora capito non lo può capire;… - poscide : RT @EntropicBazaar: La pillola della 'moralità': chi non si piega al regime viene drogato. (Chi non lo ha ancora capito non lo può capire;… - silvanhoe : RT @EntropicBazaar: La pillola della 'moralità': chi non si piega al regime viene drogato. (Chi non lo ha ancora capito non lo può capire;… - aresbi3 : RT @EntropicBazaar: La pillola della 'moralità': chi non si piega al regime viene drogato. (Chi non lo ha ancora capito non lo può capire;… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus piega Il Coronavirus "piega" anche gli uomini di Ferro: Ironman rimandato al 2021 RavennaToday Federico Fashion Style positivo al Coronavirus: l’annuncio sui social

“Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me… ho contratto il COVID-19 ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in S ...

Alla Controra ecco “Zoro”

30 .Tutti gli eventi di Musicultura si svolgeranno nel rispetto delle normative a contenimento di Covid-19. In caso di maltempo gli appuntamenti si svolgeranno al chiuso. Il programma completo della ...

“Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me… ho contratto il COVID-19 ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in S ...30 .Tutti gli eventi di Musicultura si svolgeranno nel rispetto delle normative a contenimento di Covid-19. In caso di maltempo gli appuntamenti si svolgeranno al chiuso. Il programma completo della ...