Il Coronavirus e il rischio di arrivare a 4mila contagi al giorno (Di lunedì 24 agosto 2020) Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in un’intervista al Messaggero pronostica che dopo il superamento per due giorni consecutivi della soglia psicologica dei mille contagi la situazione dell’epidemia di Coronavirus Sars-CoV-2 e COVID-19 in Italia potrebbe peggiorare esponenzialmente e rapidamente: «Non mi preoccupa la gravità clinica che conseguirà a questi nuovi positivi che non incidono in modo rilevante sui ricoveri in questo momento,ma osservo che sono comunque persone che fanno circolare il virus, aumentare la probabilità di contagio sui soggetti più fragili. Tenga conto di un dato: ad arrivare a mille serve tempo, ma poi a salire a duemila al giorno e infine a quattromila si fa ... Leggi su nextquotidiano

Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in un’intervista al Messaggero pronostica che dopo il superamento per due giorni consecutivi della soglia psicologica dei ...

