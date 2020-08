"Il coronavirus è arrivato in Sardegna con la movida internazionale" (Di lunedì 24 agosto 2020) AGI - É possibile che la Sardegna si sia trasformata, in pochi giorni, da isola sicura a 'terra di contagi'? Evidentemente è poco probabile. Ma, nella percezione di molti, questo è successo. Per cui aumentano le richieste di test per chi torna a casa dopo una vacanza nell'isola. Ma, la 'colpa' dell'impennata dei casi sembra, però, essere proprio dei turisti: i vertici dell'Unità di crisi regionale del Nord Sardegna non hanno dubbi sul fatto che siano stati loro ad alimentare i focolai scoppiati soprattutto nel Nord dell'Isola. "Il virus è stato importato" “Il virus non era in Sardegna, è stato portato qui, dove ha attecchito, anche grazie alle discoteche”, spiega all'AGI ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus è Coronavirus, Alberto Mantovani: la malattia si è attenuata, non il Covid Corriere della Sera S’insedia il nuovo vicario della Prefettura di Salerno: è Silvana D’Agostino

Coronavirus in Francia, grande focolaio in campo nudista

