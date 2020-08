Il commissario UE al commercio Phil Hogan rischia la poltrona. Ha infranto le disposizioni anti Covid durante una cena (Di lunedì 24 agosto 2020) Traballa la poltrona del commissario europeo al commercio, l’irlandese Phil Hogan. Il politico è finito sotto accusa per aver partecipato mercoledì scorso ad una cena del Golf club dei parlamentari irlandesi tenutasi a Galway, a cui hanno preso parte 81 persone e in cui non sarebbero state rispettate le misure restrittive introdotte da Dublino per tentare di arginare la diffusione del Covid. La polizia ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sulla vicenda e oggi la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, a cui spetta l’ultima parola sulla permanenza in carica del commissario, ha chiesto chiarimenti dettagliati su quanto accaduto. Nei giorni scorsi il capo del governo irlandese Micheál Martin e ... Leggi su ilfattoquotidiano

