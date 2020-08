Il Collezionista di Ossa, Quarta Puntata: Il Rapimento Di Teresa! (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Collezionista di Ossa, trama Quarta Puntata: l’assassino, dopo aver confessato la verità, toglie la vita a sua moglie. Intanto il caso dei Vaughn e di Teresa coinvolge i detective, che devono correre contro il tempo per salvare le loro vite… Il Collezionista di Ossa prosegue e la trama raggiunge un punto di svolta dopo che l’assassino protagonista decide di confessare i suoi crimini alla moglie. Da questo momento in poi molte cose possono succedere, mentre gli investigatori si occupano di altri casi molto importanti. Ma prima di vedere cosa sta per accadere, facciamo un piccolo passo indietro. Il Collezionista di Ossa: dove eravamo rimasti Il Collezionista di Ossa torna in azione come da ... Leggi su uominiedonnenews

solospettacolo : Dal best seller Il collezionista di ossa, nuova serie Tv - 3cinematographe : - Notiziedi_it : Lincoln Rhyme: caccia al collezionista di ossa su Italia1 in 4 serate tra un passato irrisolto e nuovi omicidi: la… - SocialArtistOF : Da martedì 25 agosto in prima visione assoluta su Italia 1 Lincoln Rhyme: caccia al collezionista di ossa, la serie… - paolocalvani1 : RT @QuiMediaset_it: #LincolnRhyme caccia al collezionista di ossa, da domani in prima visione assoluta su #Italia1 e disponibile ondemand g… -

Ultime Notizie dalla rete : Collezionista Ossa Dal best seller Il collezionista di ossa, nuova serie Tv ANSA Nuova Europa Lincoln Rhyme: Caccia al collezionista di ossa, dal 26 agosto in prima serata su Italia 1

Lincoln Rhymes e Amelia Sachs tornano a dare la caccia al Collezionista di Ossa nella serie tv Lincoln Rhyme: Caccia al collezionista di ossa Da domani, martedì 26 agosto in prima serata su Italia 1, ...

Lincoln Rhyme: la serie sbarca su Italia 1

Al via in prima visione assoluta su Italia 1, la serie “Lincoln Rhyme: caccia al collezionista di ossa“, targata NBC ed ispirata al best seller di Jeffery Deaver. La serie ruota intorno alle indagini ...

Lincoln Rhymes e Amelia Sachs tornano a dare la caccia al Collezionista di Ossa nella serie tv Lincoln Rhyme: Caccia al collezionista di ossa Da domani, martedì 26 agosto in prima serata su Italia 1, ...Al via in prima visione assoluta su Italia 1, la serie “Lincoln Rhyme: caccia al collezionista di ossa“, targata NBC ed ispirata al best seller di Jeffery Deaver. La serie ruota intorno alle indagini ...