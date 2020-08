Il Chelsea prende Havertz, 100 mln al B.Leverkusen (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 24 AGO - Il Chelsea continua a gettare le reti nella Bundesliga e a pescare giovani talenti. Dopo Timo Werner dal Lipsia, il club di Roman Abramovich ha messo le mani sul cartellino del ... Leggi su corrieredellosport

