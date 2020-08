Il centrodestra unito e Jole Santelli che spiega che l’ordinanza di Musumeci non serve a niente (Di lunedì 24 agosto 2020) Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, scarica oggi Nello Musumeci e la sua ordinanza anti-migranti ma dice che anche i clandestini portano il virus in Italia: E Musumeci? «Provoca anche lui. È palese che la materia dell’immigrazione è nazionale e non regionale. Lo sa anche Musumeci. Ma ha ragione ad alzare la voce perché la situazione in Sicilia è davvero pesante e nessuno se ne cura». Anche lei, moderata di Forza Italia, se la prende con i migranti? «Il problema è reale e non sarebbe giusto negarlo. Pure in Calabria ci sono stati diversi sbarchi. Nell’ultimo episodio di spiaggiamento, un veliero partito dalla Turchia con 150 curdi a bordo, quasi tutti uomini giovani, c’erano 60 positivi. E’ comprensibile che la ... Leggi su nextquotidiano

Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, scarica oggi Nello Musumeci e la sua ordinanza anti-migranti ma dice che anche i clandestini portano il virus in Italia: «Provoca anche lui. È palese ...

