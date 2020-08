Il capo di Confidustria Bonomi all’attacco: non è con i bonus a pioggia «per fini elettorali» che si esce dalla crisi. Finora il governo ne ha lanciati 56 (Di lunedì 24 agosto 2020) Troppo timido il segnale dato dato dal governo per affrontare la crisi economica legata al Coronavirus con i 100 miliardi di aiuti nel Decreto Agosto secondo il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ma soprattutto «non è quello che serve al Paese» dice in un’intervista al direttore della Stampa, Massimo Giannini. Perché quel che manca da parte degli italiani oggi è la fiducia, aggiunge il capo degli industriali, nonostante il ministro Roberto Gualtieri ostenti ottimismo: «E la prova è il boom dei depositi bancari – dice Bonomi – la gente non si fida, per questo non muove i soldi dal conto corrente. Se vuoi lanciare un’operazione fiducia, lo devi fare con chiarezza e trasparenza. E qui mancano l’una e l’altra». ... Leggi su open.online

