Il candidato sindaco forzista (appoggiato da Italia Viva): “Non mi pento di aver postato quel video di Mussolini” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Non dite che Italia Viva sostiene il nipotino del Duce, perché io non mi considero tale”. Così Roberto Mei, candidato sindaco del comune di Corsico (Milano), spiega a TPI la sua posizione in seguito alla polemica scaturita da un vecchio post, in cui pubblicava un filmato di YouTube su Mussolini, al quale si rivolgeva con l’affettuoso nomignolo di “nonno”. “Non è la prima volta che quel post mi viene rinfacciato, ma bisognerebbe contestualizzare”, spiega. “Sono passati nove anni e con tutta onestà non mi ricordo quale fosse il mio stato d’animo di allora. Probabilmente se incontrassi oggi il Roberto di allora, gli darei uno schiaffo. quello che posso dire è che abbiamo vissuto una fase nella quale ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : candidato sindaco La Lega a Lucera corre da sola: il partito di Salvini punta tutto sul candidato sindaco Lilian Brescia FoggiaToday Elezioni a Reggio Calabria, Salvini: «Città allo sbando, impossibile che Falcomatà vinca»

«Non vedo l'ora che arrivi il 21 settembre». Queste le prime dichiarazioni di Matteo Salvini arrivato a Reggio Calabria per sostenere la candidatura a sindaco per il centrodestra di Antonino Minicuci, ...

Amministrative a Casamarciano: presentata la lista per Carmela De Stefano sindaco

CASAMARCIANO - Presentata la lista che porta il nome di "Casamarciano libera e giusta 2.0" in segno di continuità con l'iter tracciato nell'ultimo decennio ma con elementi di rinnovamento come testimo ...

