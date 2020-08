Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati del 24 agosto della Protezione Civile (Di lunedì 24 agosto 2020) Ieri i nuovi contagi erano 1210: la situazione del Coronavirus oggi in Italia secondo i dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute Per quanto riguarda la ripartizione dei nuovi casi tra le regioni: In Veneto ci sono 83 positivi in più rispetto al totale di ieri. Sale anche il numero degli attualmente positivi, oggi 2.048. Nelle terapie intensive venete sono 4 le persone ricoverate, mentre negli altri reparti sono 43. I morti rimangono 2.104. Nelle Marche sono tre i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore: tutti in provincia di Ancona, su 422 tamponi. In Basilicata altri 5 nuovi casi: sono stati processati complessivamente 283 tamponi per la ricerca di ... Leggi su nextquotidiano

