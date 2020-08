Il Bayern Monaco vince la Champions League. Le storie dietro la vittoria (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Bayern Monaco è campione d'Europa. I tedeschi hanno superato nella finale di Lisbona il Paris Saint Germain per 1-0, grazie a una rete dell'ex juventino Coman. Per la sesta volta la Champions si colora così del rosso bavarese del Bayern, capace di vincere tutte le gare disputate in questa edizione. Alle sei vittorie in altrettante gare del girone si sono aggiunte le due negli ottavi contro il Chelsea, poi quella clamorosa nei quarti contro il Barcellona per 8-2 e quella netta (3-0) contro il Lione in semifinale. Mai nessuna squadra aveva mai fatto percorso netto dalla prima all'ultima gara della competizione. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1297638252338438153Per il Bayern è il Triplete, avendo ... Leggi su gqitalia

