Ibra e il Milan | niente accordo Raiola bombarda Questione di stile | non di soldi Retroscena | c' entra Donnarumma?

Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic al ritiro del Milan, perché l'intesa sul rinnovo di contratto per la prossima stagione è ancora in alto mare. E mentre il club rossonero fa filtrare un certo ottimismo per quella che sembra una conferma non solo scontata, ma pure obbligata, è l'agente dello svedese Mino Raiola a gelare il sangue ai tifosi Milanisti. "La trattativa finché esiste è una buona cosa, stiamo parlando ma non abbiamo ancora un accordo. Non è Questione di soldi, ma di convinzione, di stile, di tante cose. Se vuole rimanere? Il matrimonio si fa in due, se non voleva rimanere non faceva alcuna trattativa. Io lavoro per trovare soluzioni". Resta la stoccata alla ...

