I resti di Viviana e Gioele potevano essere trovati prima – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Viviana Parisi e Gioele avrebbero potuto essere trovati prima: perché sono passati 5 giorni dalla morte al ritrovamento? La scomparsa di Viviana e Gioele è stata denunciata il 3 Agosto scorso. Già all’indomani i corpi della madre e del bambino avrebbero potuto essere individuati e recuperati dalle forze dell’ordine. A dimostrarlo sono arrivati alcuni recentissimi accertamenti sulle immagini registrate … L'articolo I resti di Viviana e Gioele potevano essere trovati prima – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

rtl1025 : ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - Adnkronos : #VivianaParisi, trovati resti di un bimbo: 'Quasi certamente è #Gioele' - gallintermedia : RT @fanpage: #Gioele, sarà l'autopsia sul corpo del piccolo a far luce sulla verità - prestia_fabio : RT @fanpage: #Gioele, sarà l'autopsia sul corpo del piccolo a far luce sulla verità -