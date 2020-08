I polmoni prima e dopo COVID-19: le foto che tutti i negazionisti dovrebbero vedere (Di lunedì 24 agosto 2020) “Le porzioni bianche sulla destra sono delle cicatrici dentro i polmoni. In quelle zone il polmone non funziona, perché i tessuti che scambiano ossigeno sono morti (e non si riformano più)”. Così il dottor Giuseppe Walter Antonucci spiega l’immagine da lui pubblicata che mostra due polmoni sani e due di un malato di COVID-19. La foto è l’immagine rielaborata al computer di una TAC. Giuseppe Walter Antonucci è Dottore Magistrale in Tecniche Diagnostiche, e ha pubblicato diverse slide che mostrano la differenza tra un paziente sano e uno guarito da COVID-19. È evidente quali sono i danni causati dal Coronavirus anche quando si è usciti dalla malattia. Antonucci ha pubblicato altre tre slide in cui si possono osservare i ... Leggi su nextquotidiano

Ro96689588 : RT @neXtquotidiano: I polmoni prima e dopo #COVID19 19: le foto che tutti i negazionisti dovrebbero vedere - DaniR64 : RT @neXtquotidiano: I polmoni prima e dopo #COVID19 19: le foto che tutti i negazionisti dovrebbero vedere - FioreFerdi1 : RT @neXtquotidiano: I polmoni prima e dopo #COVID19 19: le foto che tutti i negazionisti dovrebbero vedere - neXtquotidiano : I polmoni prima e dopo #COVID19 19: le foto che tutti i negazionisti dovrebbero vedere - alelivera1 : @ilruttosovrano Si si.. Proprio così.. Prima il cervello, poi i polmoni -

Ultime Notizie dalla rete : polmoni prima Coronavirus, danni gravi ai polmoni e disturbi neurologici: anche i giovani rischiano Il Messaggero Coronavirus, Nuzzi pubblica le tac di polmoni sani e colpiti

Una foto shock per sensibilizzare i "negazionisti" del Covid-19. Il giornalista Gianluigi Nuzzi ha pubblicato sui social network un'immagine che mostra due diverse tac: una eseguita su polmoni di un p ...

Tumore al polmone: sintilimab e chemio allungano la vita

L’analisi intermedia di ORIENT-11, uno studio randomizzato in doppio cieco di fase III, ha mostrato un aumento quasi doppio della sopravvivenza libera da progressione con l’aggiunta di sintilimab alla ...

Una foto shock per sensibilizzare i "negazionisti" del Covid-19. Il giornalista Gianluigi Nuzzi ha pubblicato sui social network un'immagine che mostra due diverse tac: una eseguita su polmoni di un p ...L’analisi intermedia di ORIENT-11, uno studio randomizzato in doppio cieco di fase III, ha mostrato un aumento quasi doppio della sopravvivenza libera da progressione con l’aggiunta di sintilimab alla ...