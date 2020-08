I medici tedeschi: 'Navalny avvelenato, ci saranno conseguenze per i danni al sistema nervoso' (Di lunedì 24 agosto 2020) L'oppositore russo Alexei Navalny presenta "tracce di avvelenamento". Lo riferisce, dopo i test clinici effettuati sul paziente, l'ospedale di Berlino dove il blogger russo è ricoverato. Navalny si ... Leggi su globalist

riotta : .@navalny avvelenato dicono i medici tedeschi silenzio italiano imbarazzante

Aleksei Navalny rimane in coma e in condizioni definite stabili dai medici dell'ospedale Charité di Berlino dove è ricoverato dopo l'avvelenamento di cui è rimasto vittima su un volo aereo interno in ...I medici dell’ospedale Charité di Berlino dove è stato trasferito ... ora è in coma Alexei Navalny secondo quanto ricostruito dai media tedeschi attualmente si trova in terapia intensiva ed è in coma ...