I familiari delle vittime del Covid: "Italia impreparata, strage evitabile" (Di lunedì 24 agosto 2020) Luca Fusco Le bare nel forno crematorio di PiacenzaLa Lombardia è caduta. L'Italia è caduta. Ma si poteva evitare La Lombardia è caduta. L'Italia è caduta. Ma si poteva evitare; se non completamente ma in gran misura l'attacco del virus poteva essere in qualche modo contenuto. Abbiamo letto ed analizzato il rapporto del Generale Lunelli ed emerge la convinzione che lo scandalo relativo all'impreparazione criminale, dei burocrati e non certo dei medici e degli operatori, dell'apparato sanitario abbia proporzioni e contorni ancora tutti da definire. La mancanza di programmazione, sollecitata da organismi internazionali e dall'Europa stessa anni prima dell'emergenza, ha lasciato del tutto indifferente il nostro Ministero della Salute, e a cascata tutti gli apparati concorrenti, che non si sono minimamente preoccupati ... Leggi su ilgiornale

Roberto08021321 : RT @dinoparrano: Il 27 Giugno 2020 il #PDC Conte comunicava l’impegno per fare in modo che sulla vicenda #Ustica e #StrageBologna, fossero… - Phiodem : 1- sono comunque delle morti, è vero che sono tipo 10 su 1000 contagiati, ma ricordate che quelle erano comunque pe… - FabrizioKinga : RT @Deputatipd: Pietre. Portano i nomi delle vittime del Coronavirus. Compongono una piramide della memoria di questa terribile tragedia co… - P32Pp321 : @carlinojr @Teomondus @LadyMagenta1 Togli pure il 'presunta'. Voi negazionisti siete feccia. Vi credete superiori a… - ValeriaParrell2 : RT @yu_creamy: @ValeriaParrell2 Quando scendo dal treno in Versilia e sento l'odore di salsedine, mi sento improvvisamente 'a casa'. Ormai… -

Ultime Notizie dalla rete : familiari delle Eccidio nazista del padule di Fucecchio, "I familiari siano risarciti" LA NAZIONE Ricongiungimento familiare: come funzione la procedura

Giunta alla quarta edizione, l’opera mette in rilievo, con buona completezza, gli orientamenti giurisprudenziali, segnalando però anche la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretat ...

Ristrutturazioni edilizie 2020: mappa delle agevolazioni e bonus erogati

Per le ristrutturazioni edilizie 2020 e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la normativa prevede importanti agevolazioni fiscali, sia quando questi si effettuano su singole unità abita ...

Giunta alla quarta edizione, l’opera mette in rilievo, con buona completezza, gli orientamenti giurisprudenziali, segnalando però anche la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretat ...Per le ristrutturazioni edilizie 2020 e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la normativa prevede importanti agevolazioni fiscali, sia quando questi si effettuano su singole unità abita ...