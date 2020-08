I familiari della famiglia di Viviana Parisi presentano esposto alla procura: ritardi nelle ricerche (Di lunedì 24 agosto 2020) I legali della famiglia di Viviana Parisi hanno presentato questa mattina alla procura di Patti, Messina, una querela contro ignoti per presunte omissioni sulla morte della deejay trovata morta lo ... Leggi su globalist

fanpage : 'Il virus si serve dei ragazzi che frequentano la movida come vettore della malattia'. L'invito stringente a proteg… - piersileri : Si sta ragionando in concreto con i numeri dei contagi da rientro, sull'estensione della lista dei Paesi per i qual… - rtl1025 : ?? 'Il pensiero che si rinnova va, anzitutto, alle vittime e ai loro familiari. E ai tanti che hanno perduto casa o… - globalistIT : - naby82 : #24agosto Comincia la convention dei Repubblicani che comincerà con una serie di eventi in remoto che saranno tras… -

Ultime Notizie dalla rete : familiari della Ricongiungimento familiare: come funziona la procedura Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Covid 19, ancora boom di contagi. Sono 184 i nuovi positivi, il 60% sono link di rientro

Dopo il record di contagi da covid 19 registrato ieri con 215 nuovi casi, il dato più alto dall’inizio della pandemia nella nostra regione, nel lazio si evidenzia oggi un lieve calo di positivi. Sono, ...

Caronia, esposto della famiglia: "Possibile omissione d'aiuto"

Palermo, 24 ago. (askanews) - Qualcuno ha omesso di aiutare Vivina Parisi e il figlio Gioele Mondello lo scorso 3 agosto dopo l'incidente lungo l'autostrada Messina-Palermo, prima che sparissero nelle ...

Dopo il record di contagi da covid 19 registrato ieri con 215 nuovi casi, il dato più alto dall’inizio della pandemia nella nostra regione, nel lazio si evidenzia oggi un lieve calo di positivi. Sono, ...Palermo, 24 ago. (askanews) - Qualcuno ha omesso di aiutare Vivina Parisi e il figlio Gioele Mondello lo scorso 3 agosto dopo l'incidente lungo l'autostrada Messina-Palermo, prima che sparissero nelle ...